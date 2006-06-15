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ATHENS MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 50.000.000 €
Stadtentwicklung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2007 : 50.000.000 €
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Griechenland: EIB unterstützt die Stadt Athen mit 50 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Juni 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2007
20050162
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Athens Municipal Infrastructure
Municipality of Athens
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Of the order of up to EUR 50 million
Not Applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes investments from the medium-term investment programme of the Municipality of Athens, aiming at improving infrastructure in the city. The type of investment eligible for financing will include a broad spectrum of urban infrastructure schemes such as roads, lighting, rehabilitation of urban areas, car parks, etc.

The overall aim of the project is to improve the living conditions in Athens for the benefit of the resident population and at the same time maintain its attraction as a major centre for tourism.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s main objective is to contribute to the ongoing efforts to alleviate traffic congestion, air pollution and overcrowding, thereby having a positive impact on the environment.

EU Directives are applicable.

Kommentar(e)

Public administration

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Griechenland: EIB unterstützt die Stadt Athen mit 50 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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