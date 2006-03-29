TOURS PERIPHERIQUE NORD OUEST

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction of the north-west section of the ring road of the city of Tours.
The project, which will provide the final link in the first complete bypass in the west of the conurbation of Tours, will help to relieve congestion in the city centre and on existing roads, connect business parks in the north and south of the conurbation and improve links between the communes. The ring road will also provide a rapid and safe link between three motorways of Europe-wide importance (A10, A85 and A28).
The project is covered by EU Directives 85/337/EEC and 92/43/EEC. Its design has been the subject of an environmental impact study within the framework of public enquiry procedures. The environmental aspects will be examined as part of the Bank's appraisal of the project.
The works will be announced by the department of Indre-et-Loire. The procurement procedures will be examined as part of the project appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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