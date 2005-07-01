TURKEY-GREECE GAS CONNECTOR (E-TEN)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of the construction of an underground high pressure gas pipeline connecting Komotini with Alexandroupolis and the Turkish natural gas network at the Greek-Turkish border.
The project is a priority scheme in the Trans-European Network for energy, allowing for import of natural gas from Turkey to Greece and potentially for transit of gas to other countries in Europe or the Balkans.
The project falls under Annex I of Directive 97/11/EC and requires a full environmental impact assessment. The assessment was conducted and it concluded that impacts resulting from construction and operation will stay within acceptable limits. At the request of the Ministry of Environment particular attention was given to the crossing of a Natura 2000 area (protection of rare birds) with respect to pipeline routing and timing and execution of construction works.
The project falls under the Directive 93/38/EC and its amendment 98/4/EC. The promoter has confirmed compliance with the respective requirements and with Greek legislation applicable to the project.
Oil and Gas.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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