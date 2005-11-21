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ACEGAS-APS AMBIENTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 30.000.000 €
Müllbeseitigung : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2009 : 30.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 November 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2009
20050136
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Acegas-APS Ambiente
Acegas-APS Ambiente is a municipal multi-utility commercial company, operating in the greater areas of Trieste and Padua. The company, created through the merger of Acegas (Trieste) and Aps (Padua) in December 2003, operates in the fields of electricity generation and distribution, gas distribution, water and waste management.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million.
EUR 60 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in the treatment of urban waste, undertaken by the municipal utility in the area of Padua.

The project concerns the promoter’s three-year waste management investment program (2005-2007) including the re-profiling and extension of an existing landfill for municipal solid waste (MSW) situated at Ponte San Nicoló and the extension of one of its existing MSW incineration plant by a 3rd unit (nominal unit capacity 90 kt/year) located in Padua.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The extension of the existing waste incineration plant by a 3rd unit falls according to its technical characteristics under Annex I of the EIA Directive 97/11/EC; however, being an extension of a previously authorized plant it may fall under Annex II, item 13, in which case an EIA may be required subject to a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. The landfill and the transfer stations fall according to their technical characteristics under Annex II. The details of the environmental procedures followed including the results of the EIA and public consultation, if applicable and proposed mitigating measures will be reviewed during appraisal. Concerning the “Habitats” Directive 92/43/EEC and the Natura 2000 network, the investment is not expected to have a significant impact on any site of nature conservation.

OJEU lists two tender notices, linked to the procurement of the 3rd waste incinerator unit (call for bids: 2001/S6-003743; award notice: 2004/S16-012973).

Kommentar(e)

Energy and environment.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT

Haftungsausschluss

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