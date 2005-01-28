CDP FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Name: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Contact: Dott.ssa A. Esposito: 06.4221.1
Framework loan facility to finance various forms of investment schemes including civil works, facilities and equipment, networks for the provision and distribution of public services, and land reclamation works, promoted by owners, managers and concessionaires of public infrastructure.
- First sub-project : Tramvia di Firenze
The project consists of the construction of three tramway lines:
- Line 1: Scandicci-Santa Maria Novella, 7.5 km length.
- Line 2: Airport-Dom-Piazza della Libertà, 7.3 km length
- Line 3: Careggi-Fortezza, 3.6 km length.
- As part of a Concession agreement, the Società Tram di Firenze will operate and maintain the above tramway lines for 30 years.
- First sub-project : Tramvia di Firenze
- The project aims at improving the quality of the public transport system and reducing traffic congestion in the Florence metropolitan area.
Complying with EU and national legislation on environmental protection.
Complying with EU and national procurement procedures.
- First sub-project : Tramvia di Firenze
- Line 1 was procured by the local public authorities. Lines 2 and 3 will be procured by the Società Tram di Firenze (Concessionaire), which has been selected by the Municipality of Florence following a competitive process in line with Law 109/194. The compatibility of these procedures with the relevant EU procurement legislation will be verified during appraisal.
The main sectors to benefit from the loan are expected to be those relating to infrastructure for water / waste water, gas and power transmission and distribution, urban transport and solid waste disposal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.