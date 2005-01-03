Bosphorus Tunnel – Commuter Trains

Übersicht
The project concerns the rolling stock component of a major investment already supported by the Bank, the Bosphorus Tunnel project (Ref. Related Notice published on the Bank’s Internet Site on 3 May 2004).
By providing the commuter train component in addition to the already financed infrastructure components, it will contribute to the development of a commuter rail on the first intercontinental railway link between Europe and Asia across the Bosphorus Straits, located on Pan-European Transport Corridor 4. This major mass transport connection for metropolitan Istanbul is a priority of the Turkish government and will make a significant contribution to the development of sustainable urban and interurban transport.
The environmental impact of the infrastructure project was found to be acceptable during appraisal. Environmental mitigating measures and monitoring are included in the project and will be covered by detailed Mitigation and Monitoring Plans.
EIB procurement rules will apply. They are well known to the promoter as they apply to the contracts financed by the Bank under the related infrastructure project.
The procedure foreseen is ICB
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.