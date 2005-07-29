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BREITBAND TECHNOLOGIE TELEKOM AUSTRIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 180.000.000 €
Telekommunikation : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2005 : 180.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2005
20050099
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Breitband Technologie Telekom Austria
Telekom Austria AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 180 million.
Around EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project concerns the provisioning of a broadband multiservice network, which aims i.a. at a streamlining of the different backbone transport networks, upgrades of the access network to more advanced DSL technologies (ADSL2+), new IT systems used for service provisioning and inventory management and the rollout of new services.

The Project thus contributes to the policy objective of furthering the “Information Society” through modernisation of fixed telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced broadband services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Project does not fall under the categories listed in Annexes I and II of EU Council Directive 97/11/EC, therefore, Environmental Impact Assessment is subject only to national legislation. Concerning the EU Council Directive 92/43/EEC “Habitats”, effect on Natura 2000 sites will also be checked further during appraisal.

Austria falls under the latest communication 2004/C115/03: thus, the Promoter is exempted from the scope of the utility directive 93/38/EEC. Procurement procedures will be assessed during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen