Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SWDE WATER SUPPLY

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 125.000.000 €
Wasser, Abwasser : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2006 : 125.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: 125 Mio EUR der EIB für das Investitionsprogramm 2006-2008 der Société wallonne des eaux (SWDE) zur Verbesserung der Trinkwasserqualität in Wallonien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Oktober 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2006
20050098
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SWDE Water Supply

Société Wallonne des Eaux
Rue de la Concorde 41
B-4800 VERVIERS

Etienne van Bossche
General Inspector, Commercial Division

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Three-year investment programme, primarily for distribution and production facilities.

The programme includes a large number of projects to replace obselete installations, add new capacity, increase production efficiency and improve water quality. In addition, new surface water treatment technologies will be introduced.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment programme will have a positive impact on the environment of the Walloon Region and the environment in general (reduction of water losses and thus protection of resources, maintenance or improvement of drinking water quality). Some components of the project may come under Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, Annex II, and an environmental impact assessment is required. The promoter’s application of procedures complies with the corresponding directive.

Complies with EU legislation.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: 125 Mio EUR der EIB für das Investitionsprogramm 2006-2008 der Société wallonne des eaux (SWDE) zur Verbesserung der Trinkwasserqualität in Wallonien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: 125 Mio EUR der EIB für das Investitionsprogramm 2006-2008 der Société wallonne des eaux (SWDE) zur Verbesserung der Trinkwasserqualität in Wallonien
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen