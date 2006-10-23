SWDE Water Supply

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Société Wallonne des Eaux
Rue de la Concorde 41
B-4800 VERVIERS
Etienne van Bossche
General Inspector, Commercial Division
Three-year investment programme, primarily for distribution and production facilities.
The programme includes a large number of projects to replace obselete installations, add new capacity, increase production efficiency and improve water quality. In addition, new surface water treatment technologies will be introduced.
The investment programme will have a positive impact on the environment of the Walloon Region and the environment in general (reduction of water losses and thus protection of resources, maintenance or improvement of drinking water quality). Some components of the project may come under Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, Annex II, and an environmental impact assessment is required. The promoter’s application of procedures complies with the corresponding directive.
Complies with EU legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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