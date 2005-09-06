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SVILUPPO PROVINCIE DELLA BASILICATA

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 70.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2006 : 30.000.000 €
2/12/2005 : 40.000.000 €
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Finanzierungsmittel der EIB für Regionalentwicklung in der Basilicata und in Sizilien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 September 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2005
20050071
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sviluppo Provincie della Basilicata
Provincia di Matera and Provincia di Potenza
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 70 million.
Around EUR 220 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Provinces of Matera and Potenza have established a Local Development Plan for Infrastructures (Programmi di Opere Pubbliche 2005-2007), defining investments to be carried out in the Basilicata Region directly by the two Provinces.

The Project would involve the construction/upgrading of local roads and school building for upper education, in order to reduce the infrastructure endowment gap which affects the two provinces.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement procedures followed are in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Finanzierungsmittel der EIB für Regionalentwicklung in der Basilicata und in Sizilien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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