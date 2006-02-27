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JIRAMA WATER II (MADAGASCAR)

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Madagaskar : 23.500.000 €
Wasser, Abwasser : 23.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/03/2008 : 23.500.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/03/2008
20050069
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JIRAMA Water II
JYRO SY RANO MALAGASY (JIRAMA)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 23.5 million.
EUR 47 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of production infrastructure (groundwater abstraction) aimed at increasing the available quantity of water to guarantee supplies to the greater Antananarivo area until 2015. It includes the upgrading and expansion of the network with mains and supply pipelines and its extension into outlying areas not currently served.

To diversify supply sources and improve water provision infrastructure in order to curb the deterioration in the service provided to households already covered and create the extra capacity needed to serve a further 500 000 people, 75% of whom are located in the poorest outlying areas of the city.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The July 2003 Master Plan contained a favourable opinion on the project's feasibility. A more detailed study on the environmental impact and the protection of new water resources will be undertaken during the project's preparatory phase in parallel with the geophysical prospecting.

Most of the calls for tender will follow international tendering procedures.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen