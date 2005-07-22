Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

VIADUC DE MILLAU 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
143.250.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 143.250.000 €
Verkehr : 143.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2007 : 143.250.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt Darlehen von 143 Mio EUR für die langfristige Finanzierung der Talbrücke Millau

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/07/2007
20050054
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Viaduc de Millau 2
Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau (CEVM)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million.
Around EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Second phase of financing the Millau Viaduct, a 2.5 km-long cable-stayed bridge across the Tarn valley in the south of France.

When opened to service in December 2004, the bridge provided the final link in the A75 motorway between Clermont-Ferrand and Béziers. It is designed both to open up the Central Massif and relieve traffic in the Rhône corridor by creating an alternative route to the south of France and Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the relevant Community directive, the Millau Viaduct was subjected to an environmental impact assessment (EIA). The main aspects considered were as follows: possible alternative routes; visual impact; environmental impact.

The project was the subject of an invitation to tender published in the OJEU in December 1999. CEVM was appointed as concessionaire by the competent authorities.

Kommentar(e)

Road transport infrastructure.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt Darlehen von 143 Mio EUR für die langfristige Finanzierung der Talbrücke Millau

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt Darlehen von 143 Mio EUR für die langfristige Finanzierung der Talbrücke Millau
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen