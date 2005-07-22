Viaduc de Millau 2

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Second phase of financing the Millau Viaduct, a 2.5 km-long cable-stayed bridge across the Tarn valley in the south of France.
When opened to service in December 2004, the bridge provided the final link in the A75 motorway between Clermont-Ferrand and Béziers. It is designed both to open up the Central Massif and relieve traffic in the Rhône corridor by creating an alternative route to the south of France and Spain.
In accordance with the relevant Community directive, the Millau Viaduct was subjected to an environmental impact assessment (EIA). The main aspects considered were as follows: possible alternative routes; visual impact; environmental impact.
The project was the subject of an invitation to tender published in the OJEU in December 1999. CEVM was appointed as concessionaire by the competent authorities.
Road transport infrastructure.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
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