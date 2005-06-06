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PG CAISSE D EPARGNE PETITE ENTREPRISE

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/05/2007 : 50.000.000 €
26/06/2008 : 100.000.000 €
30/09/2005 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Globaldarlehen zugunsten von sehr kleinen und Kleinstunternehmen in Frankreich

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2005
20050051
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Caisse d’Epargne Petite Entreprise Global Loan
Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyances
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Partial financing of small and medium-sized projects promoted mainly by very small and micro firms, some of which will be located in assisted areas.

Support for investment by very small firms in the above-mentioned areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with Community directives and national regulations on environmental protection is required.

Compliance with Community directives and national regulations on procurement is required.

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Globaldarlehen zugunsten von sehr kleinen und Kleinstunternehmen in Frankreich

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Globaldarlehen zugunsten von sehr kleinen und Kleinstunternehmen in Frankreich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen