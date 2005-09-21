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LATVENERGO III PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Lettland : 60.000.000 €
Energie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/05/2007 : 20.000.000 €
15/12/2005 : 40.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - LV
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Lettland: EIB stellt 600 Mio EUR für prioritäre Investitionen in Lettland bereit
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Latvia: EUR 40 million for more efficient use of energy

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2005
20050017
Projekttitel
Latvenergo III Project
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million. The EIB has submitted its financing proposal for EUR 40 million in July 2005 to Latvenergo following a public procurement tender. Latvenergo is expected to publish the results of the tender by year-end 2005.
Approximately EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Replacement of an existing combined heat and power plant (TEC-2) in Riga, Latvia (Objective 1 Area). The installation comprises a gas-fired combined cycle unit, heat recovery steam generator and steam turbine with an anticipated net power output of approximately 400 MWe.

To raise the reliability and efficiency of energy supply in Latvia, and meeting environmental policy objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will be located in a lightly inhabited industrial area east of the city on the site of the existing plant. Environmental Impact Assessment (EIA) was conducted in line with EU Directives and national law.

Procurement procedures are in compliance with relevant EU directives and national and regional legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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