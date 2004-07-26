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VALENCIA CENTROS ESCOLARES II - 1

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 500.000.000 €
Bildung : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/02/2007 : 250.000.000 €
17/11/2006 : 250.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Vereinbarung Generalitat Valenciana–EIB für Finanzierungen im Bildungswesen
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen für das Bildungswesen und Umweltschutzmaßnahmen in Valencia

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/11/2006
20040726
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Valencia Centros Escolares II
Comunidad Autónoma de Valencia through CIEGSA (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A.), its 100% owned special purpose entity.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost, in one or several tranches.
Up to EUR 1 600 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrade of primary, secondary and vocational educational facilities in the region of Valencia, largely within the Crea Scola programme.

The project is expected to generate educational benefits by improving the learning environment and will provide modern teaching facilities in terms of infrastructure and tools/equipment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be insured.

Compliant with EU directives.

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Spanien: Vereinbarung Generalitat Valenciana–EIB für Finanzierungen im Bildungswesen
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Spanien: EIB-Darlehen für das Bildungswesen und Umweltschutzmaßnahmen in Valencia

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen