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BACA REGIONALFOERDERUNG GD

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 110.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2005 : 110.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: 200 Mio EUR für die Regionalentwicklung und für Investitionsvorhaben von Unternehmen zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2005
20040711
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BACA Regionalförderung Global Loan
Bank Austria Creditanstalt AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million.
In excess of EUR 220 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projects of limited scale in the fields of regional development, infrastructure, environmental protection and improvement, energy, health and education.

Through the financial intermediary, this Global Loan aims at financing of investments of small/medium scale implemented by private and public sector promoters.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All eligible projects will have to comply with environmental conditions in line with European and national legislation.

All eligible projects will have to comply with European and national legislation on public procurement.

Kommentar(e)

Projects will comply with EU-Treaty Art. 267 (a) regional development in assisted areas, for infrastructure and/or for (c) environmental policies, energy, urban renewal, health and education.

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Österreich: 200 Mio EUR für die Regionalentwicklung und für Investitionsvorhaben von Unternehmen zur Verfügung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Österreich: 200 Mio EUR für die Regionalentwicklung und für Investitionsvorhaben von Unternehmen zur Verfügung
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen