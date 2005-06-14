ESB Transmission and Distribution VII

Übersicht
A programme of schemes to enforce the Irish transmission and distribution electricity network, including construction of new high-voltage lines to accomodate growing electricity demand.
To secure appropriate development of the electricity network in Ireland, in order to meet electricity demand growth, and improve the quality and reliability of electricity supply. The project will also facilitate safety and environmental objectives and contribute to the reduction of technical losses, while allowing for the connection of new power generators in the competitive generation and supply markets.
The project is subject to the EU directive concerning Environmental Impact Assessment, which has been transposed directly into national law. It is anticipated that most of the project will fall under Annex II of that directive. ESB is known for being proactive with regard to the requirements of the directive and the national law. Mitigating measures are expected to concern mainly to the visual aspects of overhead lines, which can be minimised by design and careful choice of routes. Overall, the environmental impact of the project is expected to be limited and acceptable.
Contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EU, or if not yet transposed into national law, Directive 93/38/EU), with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and when appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.