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BRNO MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
84.473.728,75 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 84.473.728,75 €
Stadtentwicklung : 84.473.728,75 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2005 : 84.473.728,75 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: 85 Mio EUR für städtische Infrastruktur in Brünn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2005
20040657
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Brno Municipal Infrastructure
City of Brno.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
CZK 2 500 million (approximately EUR 85 million).
At least CZK 5 000 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Selected schemes included in the medium term capital investment programme of the City.

Improving infrastructure in the city of Brno and thus the quality of life of its population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the Promoter to ensure that the schemes selected for financing comply with EU environmental protocols, including Environmental Impact Assessments where appropriate (EU Directive 97/11/EC, amending 85/337/EEC; Natura 2000).

EU Procurement Directives have been transposed into national legislation, and the Bank will ensure that appropriate procedures will be applied for tendering of services, supplies and works.

Kommentar(e)

Construction.

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Tschechische Republik: 85 Mio EUR für städtische Infrastruktur in Brünn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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