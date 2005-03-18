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SVILUPPO FERRARA

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Stadtentwicklung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/07/2005 : 40.000.000 €
11/07/2005 : 60.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 März 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/07/2005
20040654
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sviluppo Ferrara

COMUNE DI FERRARA
Mr. Cattozzi.

PROVINCIA DI FERRARA
Mrs. Previati.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million.
Up to EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment schemes in urban renewal and regeneration, local roads, environment, educational and social infrastructure in the area of Ferrara.

The operation will support the quality of life in the main urban centre of a regionally assisted area and, more broadly, the economic restructuring of an area affected by structural problems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Project includes a wide range of schemes, mostly small sized. The Promoters will confirm compliance with European Directives concerning EIA and/or incidence on natural reserve areas will be examined for individual schemes.

The Promoters follow EU procurement procedures, with all contracts over the relevant thresholds submitted to international tendering with OJEU publication.

Kommentar(e)

Infrastructure construction.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen