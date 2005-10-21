Turku Education

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project involves the construction of new as well as the upgrading and/or refurbishment of existing educational facilities in the Municipality of Turku. The facilities include pre-schools, primary schools, secondary schools and the city’s main public library. The project targets the Turku’s capital investment programme for education from 2005 to 2009.
By contributing to the modernisation of schools and other educational and social infrastructure, as well as the enhancement of community facilities, the loan will contribute to human capital formation and social cohesion. This, in turn, is expected to have a long-term positive effect on employability, productivity and economic growth in the region. The project will also assist the municipality in improving the efficiency of resource allocation in the local system.
The project concerns the construction of new school buildings, renovation and refurbishment of existing buildings all located in urban areas. For this type of project an EIA is not demanded under the Finnish legislation. The environmental sustainability of educational buildings is a high priority for the Finnish authorities, both nationally and locally, and no significant environmental impacts are anticipated.
Procurement procedures applied will be in compliance with EU Council Directives and national legislation, applicable to public authorities’ procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.