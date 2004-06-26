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BIH RAILWAYS II

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
94.761.124 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 94.761.124 €
Verkehr : 94.761.124 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2008 : 8.761.124 €
21/12/2005 : 86.000.000 €
(*) Einschließlich 8.761.124 € Investitionszuschüsse vergeben durch WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für den Bau von Eisenbahnen in Bosnien und Herzegowina

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 März 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2005
20040626
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BIH Railways II

Railways of Federation of Bosnia and Herzegovina
Republic of Srpska Railways

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 80m.
Up to EUR 160m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Priority rehabilitation works on the main railways lines.

Providing higher level of speed and safety, lowering line maintenance costs and enabling the railways to handle handle freight traffic more efficiently.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the infrastructure components of the project concern the rehabilitation of existing railway lines and are not expected to generate any adverse impact on the environment.

Procurement procedures will be on the basis of international competitive bidding in line with the Bank’s guidelines.

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EIB-Darlehen für den Bau von Eisenbahnen in Bosnien und Herzegowina

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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EIB-Darlehen für den Bau von Eisenbahnen in Bosnien und Herzegowina
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen