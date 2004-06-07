Madrid Urban Renewal II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns a number of small- and medium-sized investments aiming at improving the basic infrastructure in Madrid, Spain’s largest city and capital. The investment schemes retained for the Bank financing are in sectors meeting the Bank’s eligibility criteria such as urban renewal, traffic & transport, social & educational infrastructure, cultural heritage and community health and sport facilities.
The investments covered by the project are focused on a wide variety of eligible sectors for Bank’s financing and more specifically for urban renewal. The project will contribute to the economic development and the improvement of the quality of life of the inhabitants of Madrid.
EU legislation relating to environmental protection has been incorporated into national and regional laws. The schemes will be located in consolidated urban areas and most will not require an EIA, or affect natural reserve zones. Within the appraisal due diligence carried out by the EIB, the full application of national legislation and EU Directives for each investment scheme included in the project will be checked with the promoter.
The promoter is required to comply with all the EU Directives as regards public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.