JOHNSON MATTHEY R&D

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the Promoter’s European based Research and Development expenditure during the period 2004-2007.
Supporting the Promoter’s R&D expenditures in its core business areas will strengthen the market position of this EU-based enterprise. Providing funding support under EIB’s “Innovation 2010 Initiative” corresponds to the European Council recommendations to bolster investments in human capital, industrial innovation and research. In conclusion, the R&D expenditures are eligible under the EU Treaty, Article 267 point c) i2i – Furthering private sector investments in R&D and innovation.
R&D activities will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, etc. An EIA therefore is not required by EU Directive 97/11. Compliance of R&D activities with relevant EU environmental legislation has been verified during appraisal.
The Promoter is a private company operating in the chemical sector and is not covered by EU Directives on procurement.
Manufacture of chemicals and chemical products.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.