Cohesion Fund Framework Loan

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The loan will part-finance the Hungarian national contribution for projects/programmes to be supported by the Cohesion Fund between 2007-2013, mainly in the fields of transport and environment.
The proposed operation will complement EU grant support from the Cohesion Fund. It will contribute to the accelerated preparation and implementation of eligible investments, which are expected to foster Hungarian economic and social development and integration within the EU.
The sub-projects/programs will comply with any environmental requirements defined in the guidelines for the Cohesion Fund. For any Annex I or II schemes as defined under the EIA Directive, the Bank will ensure their compliance with the requirements of EU law. The Bank will also ensure that all schemes comply with EU nature conservation legislation.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the applicable national and EU procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Environment
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.