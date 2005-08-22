PPP Ostregion Autobahn – Paket 1

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Project concerns the planning, construction, financing and operation of the newly to be constructed road sections of the south section of the A5 Northern Motorway, sections S1 East and West (on the Vienna Outer Ring Expressway) and section S2 on the Vienna Northern Perimeter expressway.
This Project seeks to ease the congestion on arterial commuter routes into Vienna, enhance road links between Vienna, the Weinviertel district and the Czech Republic, with the A5 as part of Ten Priority project no. 25, and also forms part of a wider strategy to complete a ring road around Vienna.
The Bank will require that the various Project sections, which fall under Annex I of the EIA Directive are undergoing a full EIA with public consultation in accordance with directive 85/337/EEC as modified by directive 97/11/EC.
The Bank will require that the contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC (if the latter is not transposed, then old Dir 93/36/EEC, 93/37/EEC, 92/50/EEC) or 2004/17/EC (if the latter is not yet transposed, then old Dir 93/38/EEC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.