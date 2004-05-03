Brussels Wastewater Treatment PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project is a tertiary level wastewater treatment plant of 1.1 million p.e. capacity to treat domestic and some industrial wastewater plus storm runoff from the central and northern districts of Brussels and surrounding municipalities. The project includes also facilities for the treatment of waste water sludge.
The purpose of the project is to improve the treatment standards of wastewater and to allow full compliance with the EU Urban Waste Water Treatment Directive.
The proposed operation will have a positive impact on the environment. All liquid waste from the Senne basin will be treated and the river will thus be able to revert to its original state. The project is to provide the population with an efficient treatment system in order to preserve the water habitat and its connected activities.
The procurement has been carried out in compliance with EU Directives, subsequent to a negotiated procedure concluded with the award to the Borrower of the DBFO concession in June 2001.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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