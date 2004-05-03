Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BRUSSELS WASTEWATER TREATMENT PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
96.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 96.000.000 €
Wasser, Abwasser : 96.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/11/2006 : 96.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2006
20040503
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Brussels Wastewater Treatment PPP
Subsequent to an international tender, the Brussels Region awarded to Aquiris SA – a private consortium – a concession for the design, building, financingand operation of the project, for a term of 20 years from the end of construction works.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the project cost.
In the order of EUR 250 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a tertiary level wastewater treatment plant of 1.1 million p.e. capacity to treat domestic and some industrial wastewater plus storm runoff from the central and northern districts of Brussels and surrounding municipalities. The project includes also facilities for the treatment of waste water sludge.

The purpose of the project is to improve the treatment standards of wastewater and to allow full compliance with the EU Urban Waste Water Treatment Directive.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed operation will have a positive impact on the environment. All liquid waste from the Senne basin will be treated and the river will thus be able to revert to its original state. The project is to provide the population with an efficient treatment system in order to preserve the water habitat and its connected activities.

The procurement has been carried out in compliance with EU Directives, subsequent to a negotiated procedure concluded with the award to the Borrower of the DBFO concession in June 2001.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen