Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

FLOOD DAMAGED ROADS RECONSTRUCTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 300.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2005 : 300.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Soforthilfe von 600 Mio EUR für Rumänien
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: 300 Mio EUR für Wiederaufbaumaßnahmen nach der Flutkatastrophe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Oktober 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2005
20040500
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Flood Damaged Roads Reconstruction
Romania, acting through the Ministry of Public Finance.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 261 million.
EUR 526 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the restoration of roads and waterways damaged in the floods of 2004, affecting seventeen counties in Northern Romania, and works to prevent the recurrence of similar events.

Re-establishing normal economic activity as soon as possible. Reconstruction and preventive works will contribute to the reduction of risk from future re-occurrence of similar problems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schemes are mainly small and mainly replacement of existing infrastrucuture and therefore have little or no new impact on the environment. All schemes will have to take into account the requirements of the Law on Environmental protection 137/1995, which is in line with EU requirements.

The Ministries of Finance and of Transport are accustomed to and use the standard Bank requirements.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Soforthilfe von 600 Mio EUR für Rumänien
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: 300 Mio EUR für Wiederaufbaumaßnahmen nach der Flutkatastrophe

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Soforthilfe von 600 Mio EUR für Rumänien
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: 300 Mio EUR für Wiederaufbaumaßnahmen nach der Flutkatastrophe
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen