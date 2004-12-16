Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PPC TRANSMISSION & DISTRIBUTION IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 600.000.000 €
Energie : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2006 : 100.000.000 €
3/01/2006 : 100.000.000 €
12/11/2008 : 140.000.000 €
8/06/2005 : 260.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2005
20040488
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PPC Transmission & Distribution IV
Public Power Corporation S.A.(PPC) the Greek electric utility.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Of the order of EUR 600 m
Of the order of EUR 1200 m
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the upgrading and extension of transmission and distribution networks throughout the mainland and the islands.

The project is designed to cope with the growth of electricity demand in Greece and to facilitate the technical restructuring in response to competitive market forces emerging in the Greek power sector. It will improve the security and quality of electricity supply and reduce system losses, therefore reducing electricity costs as well as promoting the rational use of energy in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s main objective is to improve the quality, efficiency and security of electricity supply in Greece, mainly by reducing the system losses in the transmission and distribution networks. In this respect, the project will promote the rational use of energy in the country.

The promoter’s procurement procedures comply with the provisions of the relevant EU Directives, requiring international open tender.

Kommentar(e)

Electricity transmission and distribution.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen