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DEIR AZZOUR POWER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Syrien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2005 : 200.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Darlehen über 200 Mio EUR für das Kraftwerk Deir Azzour in Syrien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 August 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2005
20040462
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Deir Azzour Power Plant
Public Establishment of Electricity for Generation and Transmission (PEEGT)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
Estimated at EUR 480 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a dual-fired Greenfield power generating plant of a base load Combined Cycle Gas Turbine unit of 750 MW.

The project aims at the cost-effective supply of electricity, both to cover the growth of demand and re-establish security of supply. The combined cycle gas turbine technology is expected to raise the average thermal efficiency of the system and thereby to contribute to lowering emissions of greenhouse gases and air polluants per unit of electricity generated.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

International procurement, in line with EIB guidelines.

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Darlehen über 200 Mio EUR für das Kraftwerk Deir Azzour in Syrien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Darlehen über 200 Mio EUR für das Kraftwerk Deir Azzour in Syrien
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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