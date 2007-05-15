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CAPITAL INVESTMENT LINE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Sambia : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/11/2008 : 20.000.000 €
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20 Mio EUR für kleine Unternehmen in Sambia

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/11/2008
20040460
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Capital Investment Line III
African Banking Corporation Zambia Limited
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A credit line to selected commercial banks and leasing companies for medium-term on-lending / leasing to a wide range of small and medium sized enterprises in Zambia.

To promote the private sector in all sectors eligible under the Cotonou Agreement.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All beneficiaries to satisfy EIB environmental requirements. Environmental summary fiches to be supplied for all allocations.

Standard EIB procurement procedures for credit lines will be applied.

Kommentar(e)

The private sector, in particular industry; agro-industry; commercial agriculture, tourism, mining, energy, water and sewerage, transport and telecommunications, services linked to these sectors.

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20 Mio EUR für kleine Unternehmen in Sambia

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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