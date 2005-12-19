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ELIA TRANSMISSION NETWORK UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 125.000.000 €
Energie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2005 : 125.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgium: EIB grants EUR 125 million loan to Elia to upgrade the Belgian high-voltage grid

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Dezember 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2005
20040459
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELIA Transmission Network Upgrade
Elia System Operator SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approx. EUR 125 million.
Approx. EUR 270 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrade and reinforcement of the high-voltage electricity grid in Belgium.

By maintaining an adequate and cost-effective supply of electricity, the project would contribute to the rational use of energy and is expected to support the economic development in Belgium and its neighbouring countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Belgian legislation does not require an EIA for reinforcing the existing overhead transmission lines included in this project. Other project components do not fall under EIA directive.

The promoter has confirmed that their procurement rules are fully in line with the EU public procurement procedures (Utilities Directive 93/38/EC pending transposition of 2004/17/EC) and include publication in the OJEU.

Kommentar(e)

Electricity transmission.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgium: EIB grants EUR 125 million loan to Elia to upgrade the Belgian high-voltage grid

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Belgium: EIB grants EUR 125 million loan to Elia to upgrade the Belgian high-voltage grid
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen