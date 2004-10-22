Wakefield Urban Renewal

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Program of renewal and improvement of social housing stock as part of a wider urban regeneration strategy.
The project aims to improve the condition and standard of social housing currently owned by the local authority. It is eligible for EIB financing under Art 267 (a) Regional Development and Art 267 (c) Common Interest – urban renewal/redevelopment. The project is also located within an Objective 2 area.
The project falls under Annex II of Directive 97/11, where the decision on the applicability of EIA is left to national environmental authorities. However, due to the nature and location of the various sub-projects/schemes forming part of the renewal and rehabilitation programme, formal environmental impact assessment is unlikely to prove necessary. The upgrade programme will therefore be subject to the environmental requirements of prevailing public planning regulations. Meanwhile, the Council has commissioned an environmental survey of the land that is likely to transfer to the Borrower. The project’s impact on the environment should be substantially positive, since it is expected to result in better thermal insulation, asbestos removal, correction of non-traditional construction techniques, and more rationally planned use of inner city areas.
Contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation (Dir 2004/18 and/or 2004/17/EEC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.