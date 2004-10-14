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SCIENCE AND INNOVATION FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 250.000.000 €
Bildung : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/10/2004 : 250.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 250 mio for Science and Innovation in Poland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 November 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/10/2004
20040450
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Science and Innovation Framework
Republic of Poland acting through the Ministry of Finance
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million.
EUR 500 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project will consist of investments in the science and innovation areas.

The Framework Loan will support projects that are included in Poland’s current and future Research and Innovation Programmes. EIB will fund budgetary allocations of the State and thus contribute to the realisation of selected science and innovation investment projects. The EIB loan will provide long-term finance to ensure the smooth implementation of the Government’s priority investment projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schemes will be designed in accordance with relevant Polish and EU environmental regulations including Environmental Impact Assessments where appropriate.

The Polish Public Procurement Law has been harmonised with the EU legislation upon the country’s entry to the EU and complies with the EU Procurement Directives (93/36/EEC, 93/37/EEC and 93/38/EEC).

Kommentar(e)

Research and Development / Human Capital.

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EUR 250 mio for Science and Innovation in Poland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EUR 250 mio for Science and Innovation in Poland
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen