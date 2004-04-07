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RAIFFEISENBANK GLOBAL LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 30.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2005 : 10.000.000 €
12/05/2005 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für KMU und städtische Infrastruktur in Bosnien und Herzegowina

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Dezember 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/05/2005
20040407
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Raiffeisenbank Global Loan
Raiffeisen Bank dd Bosna I Hercegovina and/or Raiffeisen Leasing d.o.o., Sarajevo.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 30 million
In excess of EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of projects of limited scale of SMEs in industry, energy, trade, transport, and agro-industry and small infrastructure projects promoted by local authorities and other public or private sectors promoters.

To enhance the prospects for economic growth and employment in Bosnia and Herzegovina through the provision of long-term financing to the SME and municipal sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All investments financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant legal framework in Bosnia and Herzegovina and be acceptable, in environmental terms, to the EIB.

The Bank’s standard procurement guidelines applicable to Global Loans will apply.

Kommentar(e)

Industrial, manufacturing, services and infrastructure sectors normally eligible for EIB financing.

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EIB-Darlehen für KMU und städtische Infrastruktur in Bosnien und Herzegowina

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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EIB-Darlehen für KMU und städtische Infrastruktur in Bosnien und Herzegowina
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen