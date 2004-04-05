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PG TECHNOPOLES TUNISIE

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 60.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2005 : 60.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2005
20040405
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tunisia Technopoles Global Loan
Selection of Tunisian banks on the basis of financial criteria and in accordance with their ability to fund the projects targeted by the global loan.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan from EIB own resources of approximately EUR 75m under the EUROMED II Mandate (2000-2007).
The Bank will confine its funding to a maximum of 50% of the total cost of each project financed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line for the financing of small and medium-scale ventures carried out by Tunisian private enterprises in sectors covered by the technopoles programme (e.g. renewable energy, biotechnology, pharmaceutical industry, IT, communications technology). It is also planned to set up a line of technical assistance under the Bank's FEMIP Facility.

This project forms part of the priority programme for the creation of a national technopole network with a view to meeting the demands of upgrading the country's industrial fabric and developing high value added services. As such, it will complement a project also currently being evaluated by the Bank, which aims to finance public sector schemes planned for the development of the technopole programme.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The projects will comply with EIB rules and borrowers will have to provide the information requested as standard by the Bank. No particular environmental impact is anticipated at the present stage of the project.

Usual rules applicable to private sector projects.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen