BITBURGER BRAUEREI FACILITY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the beverage group’s 2004-2007 investment programme of factory modernization, expansion and upgrading. It comprises different sub-projects, all located in objective 1 and 2 areas.
The project is strategically important, since it aims to reinforce the promoter’s competitive position by modernizing existing breweries, as part of the promoter’s growth strategy.
Breweries are included in the Annex II of the Council Directive 97/11. The project consists mainly of the replacement of equipment in existing breweries. The final plants’ capacities are expected to remain under the current authorised limits making an Environmental Impact Assessment unnecessary according to the German legislation. This will be verified for all the plants during appraisal. All breweries dispose currently of the adequate water treatment facilities (factory owned water treatment plant or connections to water treatment in municipal facilities). The main brewery has an oversized water treatment plant.
Public procurement rules and regulations do not apply to this private industrial project. The promoter carries out competitive international consultations among potential suppliers for goods and services, as it is common in the industry.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.