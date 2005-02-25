Schleswig-Holstein Forschung

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the financing of Schleswig-Holstein's expenditure for public-sector research for the period 2003-2006. Investments mainly concern basic and applied research carried out by the five large German research institutions. A smaller portion is earmarked for the support of specialised public research institutes within the Federal State.
The structure of publicly funded research in Germany is characterized by a large number of institutions ranging from large research organisations to universities to independent single-purpose research institutes. Among them, the Deutsche Forschungsgemeinschaft, the Max-Planck-Gesellschaft, the Leibniz-Gemeinschaft, the Helmholtz-Gemeinschaft and the Fraunhofer-Gesellschaft stand out as top-tier research organisations whose aim is to promote leading-edge research and technological development. The financing of these large research institutions is shared between the German Federal Government and all 16 Federal States. In the proposed operation, EIB funds would cover the expenditure of Schleswig-Holstein, up to 50% of total investment cost in the state. In addition, the project also concerns expenditure for research activities at Schleswig-Holstein's public universities.
Support of publicly funded basic and applied research in the Federal State of Schleswig-Holstein.
The Federal Republic of Germany and the Federal States are subject to applicable EU Law and have adopted environmental legislation in line with standards mandated by relevant EU Directives.
German public procurement law complies fully with Directives 93/36/EEC, 93/37/EEC and 93/38/EEC. Hence any required tenders will be organised in compliance with these procurement directives.
Research and Development
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.