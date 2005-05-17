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INTESA R&D GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 75.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/10/2005 : 75.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Mai 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/10/2005
20040382
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Intesa R&D

BANCA INTESA SpA
Contact: Mr Lorenzo Mancini
Banca Intesa
Via del Corso 226,
00186 Roma
Italy

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million. EIB finance will cover up to 50% of total project cost for each allocation, with the possibility of increasing to 75% for selected projects
EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of a facility set up by Banca Intesa targeted at RDI investments undertaken primarily by SMEs. Banca Intesa’s facility (IntesaNova) also involves a consulting, appraisal and auditing service provided by some of Italy’s best known universities: Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Trento, Fondazione Politecnico di Milano.

Banca Intesa has put in place RDI-specific facility with the aim of assisting eligible promoters with their RDI investments and support technology transfer. A large part of the financing will be for the benefit of SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The intermediary will verify that the final beneficiaries comply with national and European Union regulations relating to environmental protection.

The intermediary will verify that the final beneficiaries comply with public procurement European Union legislation.

Kommentar(e)

Research and Development.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen