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POWER PLANTS INVESTMENT LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 130.000.000 €
Energie : 130.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/09/2007 : 13.000.000 €
15/02/2006 : 43.000.000 €
10/07/2008 : 74.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Slovenia: EUR 43 million for rational use of energy

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 März 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/02/2006
20040361
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Power Plants Investment Loan

Holding Slovenske Elektrarne d.o.o.
Koprska ulica 92
SI-1000 Ljubljana

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 130 million
Estimated at EUR 260 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project involves the construction and operation of two run-the-river hydro power plants of 42.5 MW and 39.5 MW on the river Sava in the east of Slovenia, and a 178 MW pump storage power plant at the Soca river in the west.

To contribute to meeting the country’s growing electricity demand while maintaining self-sufficiency and raising the share of renewable energy by exploiting the remaining hydro potential in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

For all the project sections, both the Enviromental Impact Assessment and public hearing phase will be completed.

The components of the project to be financed by the Bank are open on equal terms to international competition under the principles of transparency, economy and non-discrimination in accordance with the Bank’s procurement criteria.

Kommentar(e)

Electricity, gas and water supply.

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Slovenia: EUR 43 million for rational use of energy

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Slovenia: EUR 43 million for rational use of energy
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen