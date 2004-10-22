Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ASTURIAS

Unterzeichnung(en)

Betrag
165.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 165.000.000 €
Gesundheit : 165.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/07/2005 : 50.000.000 €
10/02/2009 : 115.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
165 Mio EUR für die neue zentrale Universitätsklinik in Asturien, in Spanien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Oktober 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/07/2005
20040344
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hospital Universitario Central de Asturias

Principado de Asturias

Gestion de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A. (GISPASA), a special purpose vehicle 100% owned by the Principado de Asturias (PDA). GISPASA was created in March 2004 to perform activities related to the provisioning of infrastructures, equipment and services in the health sector for the PDA.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 165 million
Around EUR 330 million, of which some EUR 260 million (included IVA) involve capital expenses dedicated to the construction of the new facilities.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation by GISPASA of a new general and university hospital (the Hospital Universitario Central de Asturias – HUCA).

The new hospital will mainly replace 3 older structures (the old Hospital Central, the Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga and the Instituto Nacional de Silicosis) in Oviedo, Spain. The hospital will have 1039 conventional beds and a total surface area of some 180.000 sq m.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Where required, the promoter is expected to respect the norms imposed by the EU Directive 97/11/EC. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been defined as regards environmental protection.

The promoter is required to respect the EU directives as regards invitations to tender.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
165 Mio EUR für die neue zentrale Universitätsklinik in Asturien, in Spanien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
165 Mio EUR für die neue zentrale Universitätsklinik in Asturien, in Spanien
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen