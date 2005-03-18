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CLINICAL CENTERS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 200.000.000 €
Gesundheit : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/07/2017 : 50.000.000 €
12/12/2008 : 70.000.000 €
8/12/2006 : 80.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 März 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2006
20040340
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Clinical Centers Rehabilitation Project
Republic of Serbia – Ministry of Health
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 110 million
Up to EUR 220 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Improvement of medical and supporting services of Clinical Centers of Belgrade, Nis, Novi Sad and Kragujevac. Upgrading of Torlak Institute’s vaccine manufacturing facilities.

Improvement in providing general and specialised hospital care comparable with that in the European Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Designs for the Clinical Centres rehabilitation projects will ensure that proper attention is given to all environmental concerns in line with the Bank’s guidelines.

The compliance of procurement procedures will be ascertained during appraisal. It is expected that a Project Implementation Unit (PIU) will be responsible for managing the procurement.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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