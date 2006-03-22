Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PORT OF DURRES FERRY TERMINAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
18.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Albanien : 18.000.000 €
Verkehr : 18.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2006 : 18.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Albanien: 18 Mio EUR für die Modernisierung des Hafens von Durrës

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 März 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2006
20040333
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Port of Durres Ferry Terminal
MINISTRY OF TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million.
EUR 40 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in the Port of Durres – primarily ferry terminal on-shore upgrade (ferry terminal building and yard) and other parallel investments.

Port improvements would contribute not only to the economic development in Albania, but also to regional economic integration of other Balkan countries, given the location of the Port .

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

No EIA required for Ferry Terminal Building and Yard. For other components, in particular Bulk Terminal works and dredging,EIA requirements will be clarified during appraisal.

Procurement procedures will be on the basis of open internationalcompetitive bidding, where appropriate, in line with the Bank’s Guide to Procurement. It is expected that an appropriately staffed Project Implementation Unit (PIU) with experienced Technical Assistance will be responsible for managing the procurement process.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Albanien: 18 Mio EUR für die Modernisierung des Hafens von Durrës

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Albanien: 18 Mio EUR für die Modernisierung des Hafens von Durrës
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen