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FIER - TEPELENE ROAD PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Albanien : 35.000.000 €
Verkehr : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2005 : 35.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
35 Mio EUR für das Straßenbauprojekt Fier-Tepelene in Albanien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2005
20040330
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Fier – Tepelene Road Project
Ministry of Transport and Telecommunications.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million.
Estimated at EUR 101 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project involves the realisation of new single carriageway road, 70 km long, between Fier and Tepelene on Albania’s north-south corridor. It consists of a 37 km section on a new alignment and the rehabilitation of the existing road (with some alignment improvements) for the remaining 33 km.

The project will contribute a key link on the north-south road axis linking Albania with its neighbours Montenegro (in the north) and Greece (in the south). It will have a positive impact on the economic development of the south of Albania and will support regional integration of transport infrastructure development in Western Balkans as it is a priority element of the “Core Network” as established by the Regional Balkans Infrastructure Study (July 2003), the main working document of the Infrastructure Steering Group.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

International consultants have carried out an EIA, applying procedures in line with EU practice, including public consultation. The Bank will take care to ensure that proper attention is given to all environmental concerns and appropriate mitigation measures are implemented, in line with the Bank’s relevant guidelines, including issues relating to nature conservation areas.

Subject to international competitive bidding.

Kommentar(e)

Transport, Storage and Communication

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Project Completion Report - - EN
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35 Mio EUR für das Straßenbauprojekt Fier-Tepelene in Albanien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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35 Mio EUR für das Straßenbauprojekt Fier-Tepelene in Albanien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen