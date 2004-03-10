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NAHVERKEHR BERLIN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
38.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 38.000.000 €
Verkehr : 38.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/11/2008 : 38.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Oktober 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/11/2008
20040310
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Nahverkehr Berlin II
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 85m.
EUR 175m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the modernisation of the urban transport system in Berlin.

The project will contribute to improving the quality of service (in terms of speed, comfort and reliability) for public transport users, and will increase the attractiveness of the public transport in Berlin, an assisted area. This will reduce the incentive for private car usage and thereby improve the quality of the urban environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The acquisition of buses and rolling stock does not fall under the EIA Directive 97/11/EC and no Environmental Impact Assessment is required. The project provides environmental benefits (see above).

Procurement procedures applied under the project comply with the relevant EU legislation.

Kommentar(e)

Improvement of the urban environment.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen