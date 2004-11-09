Water Supply Province North Holland II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
PWN Waterleidingsbedrijf Noord-Holland NV
Rijksweg 501
NL-1990 AC Velserbroek
F.H.J. van Oosterum
Treasurer
A multi-year investment program relating to the modernisation and extension of the company’s production and distribution facilities whereby the integration and optimisation of the system components has become the main objective.
The project will enhance the quality of life of 1.7 million residents of North Holland by improving the quality and reliability of drinking water supply services. The project will also help to ensure the sustainable management of environmentally sensitive dunes and wetlands.
The government has exempted the promoter from carrying out formal EIA procedures. The schemes include measures serving a variety of major public health and environmental objectives:Safe and reliable water supply, conservation of nature reserves through sustainable water abstraction in the dunes and access in a controlled manner of these areas by the public.
The works will be carried out on the basis of competitive bidding, in line with the company’s bidding procedures incorporating the EU procurement directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.