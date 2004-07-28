Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PROGRAMME TRANSPORT URBAIN DURABLE

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 500.000.000 €
Verkehr : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/03/2005 : 250.000.000 €
23/09/2004 : 250.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung für die Einführung des Programme Transport Urbain Durable

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juli 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/09/2004
20040283
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sustainable urban transport programme
Some twenty Transport Organisation Authorities.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million.
EUR 6.8 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the investment programme of some twenty Transport Organisation Authorities with dedicated public transport projects scheduled to be completed by 2007/2008.

The purpose of this programme is to promote public transport, thus helping to improve the environment and the quality of life in urban areas. Moreover, it will help to bolster the financial strength of the projects in question by broadening the range of LMT funding made available to the final beneficiaries and by offering them maturities tailored to the useful life of the assets financed.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Urban public transport schemes come under Annex II to Directive 85/337/EEC (amended by Directive 97/11/EEC). Accordingly, it is up to the supervisory authorities to decide to initiate an Environmental Impact Assessment (EIA).

Tendering procedures applied by Transport Organisation Authorities are required to comply with Community procurement directives.

Kommentar(e)

Urban public transport.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung für die Einführung des Programme Transport Urbain Durable

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung für die Einführung des Programme Transport Urbain Durable
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen