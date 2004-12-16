Gamesa Wind Power RDI

Übersicht
The project concerns investment in research, development and innovative (RDI) activities on technologies required for the deployment of Renewable Energies, mainly for wind power, such as Wind Power Turbine Generators and its components, wind farm operation techniques and renewable energy integration in electricity markets. Solar PV and low to medium temperature thermal are also contemplated.
EIB financing of the project actively supports EU RDI policies by helping to lower the cost of RDI financing and is consistent with the EIB’s policy on supporting renewable energy as well as supporting Spain’s & European Union policy of renewable energy development.
RDI activities will be carried out in existing RDI centres and test facilities, and will not require any new significant construction. An EIA is therefore not required by EU Directive 97/11. The existing test facilities’ compliance with relevant EU and national environmental regulations including the IPPC Directive will be confirmed during appraisal. The promoter’s Environmental Management System is certified according to ISO 14 001, confirming that environmental issues are integrated into its corporate processes.
Procurement regulations do not apply to this private industry project.
RDI, manufacturing, promotion and implementation of equipment and systems in the field of renewable energies.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.