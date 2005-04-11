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OLKARIA II EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
38.027.679,38 €
Länder
Sektor(en)
Kenia : 38.027.679,38 €
Energie : 38.027.679,38 €
Unterzeichnungsdatum
19/11/2009 : 3.947.562,84 €
31/05/2005 : 34.080.116,54 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 32.5 million for a geothermal power plant project in Kenya

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/05/2005
20040255
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Olkaria II Extension

Kenya Electricity Generating Company Ltd. (KenGen)
Contact: Mr Simon Ngure, Team Leader, Project Implementation Team

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan in an amount of up to EUR 32.5 million.
Estimated at EUR 68 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension of the powerhouse, substation and switchyard of the existing 70 MW geothermal station and installation of a third steam turbine and generator set of 35 MW capacity. The project includes steamfield development, of which the drilling and fitting out of geothermal and re-injection wells is already complete.

The project is aimed at enhancing the use for electricity production of underground steam, an indigenous renewable source of energy, in order to meet the growing demand for electricity in Kenya on a least cost basis.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The main environmental impacts are land use and visual; condensed steam effluents will be re-injected into the steam reservoir. The findings of the Environmental Impact Assessment for the existing plant, established in 1994 in accordance with national regulation, are still valid; an update was made in 2004 for the extension project and is being submitted to the relevant Kenyan Authority (NEMA) for approval. The EIB will monitor the implementation of recommended environmental action.

The promoter has launched open tendering procedures for consultancy services, with publication of the prequalification notice in the OJEU and other media. Similarly, publication of the invitation for tenders for the turnkey contract, covering the majority of works and supplies, is planned for May 2005.

Kommentar(e)

Electricity generation

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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 32.5 million for a geothermal power plant project in Kenya

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 32.5 million for a geothermal power plant project in Kenya
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Photogallery

Extension of the Olkaria II geothermal power station, located North-West of Nairobi in the Rift Valley, including the drilling of wells and the installation of a steam gathering system and of a 35 MW steam turbine and generator set
Olkaria II Extension
©Olkaria Power Station
Extension of the Olkaria II geothermal power station, located North-West of Nairobi in the Rift Valley, including the drilling of wells and the installation of a steam gathering system and of a 35 MW steam turbine and generator set
Olkaria II Extension
©Olkaria Power Station

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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