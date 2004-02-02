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SNCF RAMES TGV II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/10/2004 : 200.000.000 €
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200 Mio EUR für rollendes Material für Hochgeschwindigkeitszüge an SNCF

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 November 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/10/2004
20040202
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SNCF High-Speed (TGV) Trainsets II
Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 m.
EUR 400 m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Purchase of 18 high-speed (TGV) duplex trainsets.

The project concerns the purchase of a package of 18 TGV duplex trainsets to meet the passenger transport capacity requirements of the TGV Méditerranée. This package constitutes the second tranche of a contract for a total of 82 trainsets. The deployment of these trainsets on the TGV Méditerranée will free existing single-deck TGV units for use on the TGV Est européen as from 2007.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The acquisition of the duplex TGV trainsets will contribute to enhancing the attractiveness of public rail travel compared to private vehicle and public road transport. The passenger capacity of the double-deck sets is 50% higher than that of standard units. Their use will therefore allow an expansion in passenger traffic without increasing the number of trains, thus reducing the environmental impact in terms of noise and air pollution.

The programme falls under European procurement directive 93/38/EC as amended by directive 98/4/EC. The promoter will comply with the provisions of this directive.

Kommentar(e)

Rail transport.

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200 Mio EUR für rollendes Material für Hochgeschwindigkeitszüge an SNCF

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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