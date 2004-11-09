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CAMACARI TYRE PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/04/2005 : 40.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Zwei Darlehen für Ölraffinerie und Pkw-Reifenwerk in Brasilien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/04/2005
20040188
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Camaçari Tyre Plant
Continental AG.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 m.
EUR 110 m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a new production plant for passenger vehicle tyres at Camaçari, State of Bahia, Brazil.

To strengthen the promoter’s presence in the world tyre market and improve its global competitiveness while transfering state of the art technology to Brazil and promoting economic growth in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank’s appraisal will assess the state of the environmental approval procedure and the action required by the competent authorities, as well as the environmental features of the project.

N.A.

Kommentar(e)

Automotive industry.

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Zwei Darlehen für Ölraffinerie und Pkw-Reifenwerk in Brasilien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Zwei Darlehen für Ölraffinerie und Pkw-Reifenwerk in Brasilien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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