TECHNOPOLES

The project concerns the financing of the investment required to develop 5 regional technology parks located in Monastir, Sfax, Sousse, Sidi Thabet and Bizerte. These specialise in different sectors: biotechnology and the pharmaceutical industry (Sidi Thabet), mechanical engineering, electronics and IT (Sousse), IT and multimedia (Sfax), textiles and textile products (Monastir) and agribusiness (Bizerte).

In each technology park, five distinct areas will be developed for production, research and development, technology and services transfer, training and common facilities.

A dedicated global loan a limited number of Tunisian financial intermediaries aimed at financing private enterprises investing in the sectors involved in these technology parks is also under appraisal. Technical assistance is also being examined for (a) defining the optimum links and synergies between each park's components and their promotion/marketing strategies and (b) managing the parks and operating their components.

The project forms part of the presidential programme adopted in October 1999, which focuses on the establishment of a series of 12 regional technology parks in the vicinity of major universities and industrial areas. Its objective is to foster the creation of a national scientific research and technology network with a view to upgrading the country's industry and agriculture and accelerating the development of high value added services.